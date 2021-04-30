Похоже, испанский хавбек продолжит защищать цвета "сливочных".
Лукас Васкес, Getty Images
30 апреля 2021, 15:46
Крайний полузащитник Лукас Васкес получил улучшенное предложение от мадридского Реала по продлению контракта и, как сообщает AS, футболист готов его подписать.
По информации источника, первоначально руководство "сливочных" предлагало 29-летнему испанцу соглашение с годовым окладом в размере 3,5 миллионов евро, однако клуб также хотел включить возможность снижения зарплаты на 10% из-за последствий пандемии коронавируса.
Отмечается, что последние переговоры между Васкесом и Реалом, по всей видимости, завершились успешно. Для испанского универсала всегда оставалось приоритетом остаться на Сантьяго Бернабеу, хотя на его столе также имеются привлекательные предложения от мюнхенской Баварии и ПСЖ.
В текущем сезоне Лукас Васкес провел в футболке мадридского клуба 34 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 8 результативных передач. Его нынешнее соглашение с Реалом рассчитано до лета этого года.