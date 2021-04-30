Испания

Похоже, испанский хавбек продолжит защищать цвета "сливочных".

Крайний полузащитник Лукас Васкес получил улучшенное предложение от мадридского Реала по продлению контракта и, как сообщает AS, футболист готов его подписать.

По информации источника, первоначально руководство "сливочных" предлагало 29-летнему испанцу соглашение с годовым окладом в размере 3,5 миллионов евро, однако клуб также хотел включить возможность снижения зарплаты на 10% из-за последствий пандемии коронавируса.

Отмечается, что последние переговоры между Васкесом и Реалом, по всей видимости, завершились успешно. Для испанского универсала всегда оставалось приоритетом остаться на Сантьяго Бернабеу, хотя на его столе также имеются привлекательные предложения от мюнхенской Баварии и ПСЖ.

В текущем сезоне Лукас Васкес провел в футболке мадридского клуба 34 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 8 результативных передач. Его нынешнее соглашение с Реалом рассчитано до лета этого года.