Галисийцы приблизились к зоне еврокубков.
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30 апреля 2021, 23:59
В 34-м туре Сельта в родных стенах разобралась с Леванте.
Победу галисийцам обеспечили голы во втором тайме Мендеса и Солари.
Сельта — Леванте 2:0
Голы: Мендес, 51, Солари, 51.
Сельта: Вильяр — Васкес, Айду (Араухо, 46), Мурильо, Фонтан (Карикол, 46) — Мендес, Тапиа (Бельтран, 29), Нолито (Феррейра, 85) — Суарес — Аспас (Солари, 66), Мина.
Леванте: Карденас — Постиго, Дуарте (Мирамон, 79), Везу — Де Фрутос, Мелеро (Леон, 79), Робер (Дукуре, 83), Бардхи (Рочина, 68), Клерк — Кантеро (Моралес, 79), Рохер.
Предупреждения: Фонтан, Васкес — Мелеро, Везу.