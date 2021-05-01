Испания

Сага с возможным возвращением бразильца в каталонский клуб продолжает обрастать новыми подробностями.

Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, Барселона уже выходила на контакт с парижским Пари Сен-Жермен относительно трансфера бразильского нападающего Неймара в ближайшее окно переходов.

Представители "блаугранас" провели первый этап переговоров с руководством "красно-синих", однако получили решительный отказ от действующего чемпиона Франции.

Однако, как сообщает источник, на этом попытки "сине-гранатовых" не исчерпают себя, и в ближайшее время Барселона вновь намерена выйти на ПСЖ с обновленным предложением относительно игрока. Согласно предварительным данным, любые контакты между клубами старается своевременно пресекать спортивный директор ПСЖ Леонардо.

Стоит напомнить, что действующее соглашение 29-летнего футболиста подходит к концу летом 2022 года.

Статистика Неймара в текущем сезоне — 25 матчей, 14 голов и девять голевых передач.