Сага с возможным возвращением бразильца в каталонский клуб продолжает обрастать новыми подробностями.
Неймар, Getty Images
01 мая 2021, 09:19
Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, Барселона уже выходила на контакт с парижским Пари Сен-Жермен относительно трансфера бразильского нападающего Неймара в ближайшее окно переходов.
Представители "блаугранас" провели первый этап переговоров с руководством "красно-синих", однако получили решительный отказ от действующего чемпиона Франции.
Однако, как сообщает источник, на этом попытки "сине-гранатовых" не исчерпают себя, и в ближайшее время Барселона вновь намерена выйти на ПСЖ с обновленным предложением относительно игрока. Согласно предварительным данным, любые контакты между клубами старается своевременно пресекать спортивный директор ПСЖ Леонардо.
Стоит напомнить, что действующее соглашение 29-летнего футболиста подходит к концу летом 2022 года.
Статистика Неймара в текущем сезоне — 25 матчей, 14 голов и девять голевых передач.