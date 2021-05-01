Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке 34-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в гостях одержал минимальную победу над Эльче со счетом 1:0.

"Матрасники" могли упустить победу, но соперник не смог реализовать одиннадцатиметровый удар в компенсированное время.

Обзор матча:

Эльче — Атлетико 0:1

Гол: Льоренте, 24

Эльче: Гассанига — Хосема (Родригес, 80), Гонсалес, Кальво, Сапата (Барраган, 46) — Фидель, Марконе (Хосан, 80), Гути, Моренте (Пьятти, 46) — Милья (Нино, 71), Бойе

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес (Фелипе, 82), Савич, Триппьер — Феррейра Карраско, Лемар (Фелиш, 58), Кондогбия, Льоренте — Корреа (Коке, 65), Суарес (Сауль, 82)

Предупреждения: Милья, Бойе, Барраган — Лемар, Феррейра Карраско

На 91-й минуте Фидель (Эльче) не реализовал пенальти (штанга).