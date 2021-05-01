Стали известны стартовые составы команд для поединка 34-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Осасуна.
Эден Азар, Getty Images
01 мая 2021, 21:21
Субботняя программа 34-го тура испанской Ла Лиги завершится поединком между мадридским Реалом и Осасуной.
Зинедин Зидан, после матча против Челси посреди недели (1:1), провел ротацию в стартовом составе своей команды. Так, Реал сыграет по схеме с четырьмя защитниками, где на флангах обороны расположатся Одриосола и Марсело. Также, Асенсио и Бланко дополнят в центре поля Каземиро, а Эден Азар отправится на левый фланг атаки.
Хагоба Аррасате, после поражения от Сельты (1:2), сделал изменения на флангах обороны, где сыграют Видаль и Санчес. Также, можем наблюдать появление в центре защиты Аридана, а Торро расположится на позиции опорника, при главенстве в атаке со стороны Авильи.
Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Варан, Марсело — Бланко, Каземиро, Асенсио — Винисиус, Бензема, Азар.
Запасные: Лунин, Альтубе, Начо, Кроос, Модрич, Иско, Диас, Родриго, Аррибас, Мигель.
Запасные: Перес, Круз, Гарсия, Ойер, Хони, Брашанац, Барха, Ронкалья, Рамальо, Будимир, Гальехо, Адриан.
Осасуна: Эррера — Видаль, Аридан, Д. Гарсия, Санчес — Торро — Торрес, Монкайола, Мартинес, Р. Гарсия — Авилья.
Матч Реал — Осасуна начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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