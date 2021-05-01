Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 34-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Осасуна.

Субботняя программа 34-го тура испанской Ла Лиги завершится поединком между мадридским Реалом и Осасуной.

Зинедин Зидан, после матча против Челси посреди недели (1:1), провел ротацию в стартовом составе своей команды. Так, Реал сыграет по схеме с четырьмя защитниками, где на флангах обороны расположатся Одриосола и Марсело. Также, Асенсио и Бланко дополнят в центре поля Каземиро, а Эден Азар отправится на левый фланг атаки.

Хагоба Аррасате, после поражения от Сельты (1:2), сделал изменения на флангах обороны, где сыграют Видаль и Санчес. Также, можем наблюдать появление в центре защиты Аридана, а Торро расположится на позиции опорника, при главенстве в атаке со стороны Авильи.

Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Варан, Марсело — Бланко, Каземиро, Асенсио — Винисиус, Бензема, Азар.

Запасные: Лунин, Альтубе, Начо, Кроос, Модрич, Иско, Диас, Родриго, Аррибас, Мигель.



Осасуна: Эррера — Видаль, Аридан, Д. Гарсия, Санчес — Торро — Торрес, Монкайола, Мартинес, Р. Гарсия — Авилья.