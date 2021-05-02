Завершился матч чемпионата Испании.
Вильярреал дома дожал Хетафе, Getty images
02 мая 2021, 19:15
В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Вильярреал дома дожал Хетафе (1:0).
Единственный мяч в ворота Хетафе забил Эреми Пино на 79-й минуте встречи. Таким образом "желтая субмарина" вернулась в зону Лиги Европы.
Вильярреал — Хетафе 1:0
Гол: Пино, 79
Вильярреал: Асенхо, Эступиньян, Марио Гаспар, Фунес Мори, Пау Торрес, Мойсес Гомес (Алекс Баэна, 90), Капу, Чуквуэзе (Пино, 69), Парехо (Коклен, 62), Раба (Жерар Морено, 62), Пако Алькасер (Бакка, 62).
Хетафе: Сория, Суарес, Джене, Оливера, Иглесиас (Аленья, 69), Тимор, Кукурелья, Максимович, Арамбарри (Кубо, 84), Унал (Анхель Родригес, 78), Мата.
Предупреждения: Кукурелья, Фунес Мори, Максимович.