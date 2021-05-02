Известны стартовые составы на матч чемпионата Испании.
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02 мая 2021, 21:24
В 22:00 на Месталье стартует поединок чемпионата Испании между Валенсией и Барселоной. Представляем стартовые составы команд.
Валенсия: Силлессен — Коррейя, Габриэль, Гильямон, Латорре, Гайя — Васс, Солер, Рачич, Гедеш — Гомес.
Запасные: Бланко, Вальехо, Гамейро, Диахаби, Доменек, Ли, Мангаля, Мусах, Олива, Пиччини, Ферро, Черышев.
Барселона: Тер Штеген — Араухо, Пике, Ленгле — Бускетс — Дест, де Йонг, Педри, Альба — Месси, Гризманн.
Запасные: Дембеле, Мингеса, Мориба, Нето, Пуч, Пьянич, Роберто, Тенас, Тринкао, Умтити, Фернандес, Фирпо.