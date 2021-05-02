Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Гранада дома уступила Кадису (0:1).

В первом тайме Кадис сумел выйти вперед. Собрино воспользовался пасом от Негредо и открыл счет в противостоянии.

На 88-й минуте Роберто Сольдадо получил желтую карточку, однако за споры с арбитром испанец сразу получил вторую желтую и покинул поле. Матч так и завершился, 0:1.

Гранада — Кадис 0:1

Гол: Собрино, 39