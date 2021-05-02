Завершился матч чемпионата Испании.
Гранада - Кадис, Getty images
02 мая 2021, 21:32
В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Гранада дома уступила Кадису (0:1).
В первом тайме Кадис сумел выйти вперед. Собрино воспользовался пасом от Негредо и открыл счет в противостоянии.
На 88-й минуте Роберто Сольдадо получил желтую карточку, однако за споры с арбитром испанец сразу получил вторую желтую и покинул поле. Матч так и завершился, 0:1.
Гранада — Кадис 0:1
Гол: Собрино, 39
- Гранада: Эскандель, Фулькье, Перес (Диас, 46), Херман Санчес, Кини, Гоналон, Эррера (Сольдадо, 54), Пуэртас (Кенеди, 46; Вико, 79), Монторо, Мачис (Суарес, 64), Молина.
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- Кадис: Ледесма, Фали Хименес, Кала, Карселен, Акапо, Хосе Мари (Гарридо, 90), Алехо (Малбашич, 90), Йонссон, Сальви Санчес (Искьердо, 65), Собрино, Негредо (Лосано, 78).
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- Предупреждения: Суарес, Гоналон, Негредо, Собрино, Кини, Сольдадо, Монторо, Эскандель.
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- Удаление: Сольдадо.