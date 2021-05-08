Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального матча 35-го тура Ла Лиги.

Итак, Барселона — Атлетико! Невероятно важный матч для обоих коллективов!

Барселона — Атлетико

Суббота, 17:15, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Матео Лаос.

Ух какая же интрига сохраняется в чемпионате Испании! До конца сезона всего четыре тура, а на первое место практически одинаковые шансы имеют сразу три клуба. И это при том, что лишь несколько дней назад от этой борьбы практически отвалилась Севилья, которая уступила Атлетику. То фиаско значительно снизило шансы "нервионцев" на успех, однако они еще есть. Севилью тоже нужно держать в голове. Если в воскресенье команда Хулена Лопетеги уложит на лопатки Реал, то всё еще может быть. Но мы немного отвлеклись. На повестке Барселона — Атлетико!

Атлетико подходит к этой битве на первом месте, опережая "блаугранас" на два балла. Это прямо говорит о том, что ничья в этом поединке не будет катастрофой для команды Диего Симеоне. Особенно нужно не забывать о том факте, что в первом круге Атлетико одолел Барселону, а это значит, что при равенстве очков выше будут именно "кольчонерос". Но и здесь есть очевидная загвоздка. В случае ничьей сегодня и победы Реала над Севильей первое место отойдет "сливочным" (Реал превосходит Атлетико по личным встречам). Ситуация сложная для всех, как не посмотри. Конечно, есть один выход. Выиграть оставшиеся матчи.

А что Барселона? Для каталонцев сегодняшний матч самый главный. И команде Кумана обязательно нужно брать три очка. Поражение практически наверняка поставит крест на надеждах "блаугранас", тогда как ничья поставит команду на режим "ожидания осечки Атлетико". А календарь у "матрасников" более чем приемлемый (Сосьедад, Осасуна и Вальядолид). А есть еще и Реал, который сейчас выше Барселоны из-за преимущества в личных встречах. В общем, каталонцам нужно побеждать во что бы то ни стало и надеяться на осечку Реала в игре с Севильей. В таком случае Барса уже сама будет вершить свою судьбу и получит возможность не смотреть на конкурентов.

Все эти расклады прекрасно понимает Симеоне и его футболисты. "Матрасники" будут готовы к тому, что Барселона будет нагнетать и рисковать. Исходя из всего этого, можно делать логичный вывод — нас с вами ждет привычный рисунок игры как для этих соперников. Атлетико сделает ставку на оборону и будет надеяться на стремительные контратаки и киллера в лице Луиса Суареса. Кстати, о нем. В первом круге уругваец не смог выйти на поле против бывших партнеров по команде из-за коронавируса, но сейчас он здоров и рвется в бой. Как же будет интересно посмотреть на его игру против своих друзей! Будет ли он таким же наглым как всегда и будет ли готов "умереть" на поле ради Атлетико и Симеоне? Отличная дополнительная интрига.

И еще один очень интересный момент. Испанская пресса уверяет, что Барселона готовит для Луиса Суареса приятный сюрприз. И речь не о дополнительной опеке в матче, а действительно о приятной неожиданности для бывшего игрока. Пока точно неизвестно, что именно приготовила Барса для Луиса, но это будет жест в знак уважения и благодарности игроку, который верой и правдой отпахал в клубе на протяжении шести лет.

Красивый жест нового руководства или же попытка расслабить Суареса перед матчем? Нет-нет-нет, у нас есть вера в этот мир. Жоан Лапорта наверняка просто хочет поставить точку в этой истории, ведь его предшественник крайне некрасиво поступил с Суаресом прошлым летом и попросту выгнал его из клуба. Пора хоть как-то исправить ошибку.

Что касается кадровой ситуации, то здесь особых проблем нет ни у одной из команд. В лазарете Барселоны уже давно пребывают Филиппе Коутиньо и Ансу Фати. Остальные здоровы. У Атлетико, в свою очередь, проблемы у Ренана Лоди — он наверняка не сыграет. Ждать ли сюрпризов от тренеров? Вряд ли. Обе команды наверняка сыграют по одинаковой схеме — 3-5-2 и выпустят прогнозируемые составы.

Некоторые трудности для Барселоны создаст отсутствие Рональда Кумана. Спортивный административный суд отклонил вторую апелляцию Барселоны на двухматчевую дисквалификацию тренера. Руководить "сине-гранатовыми" будет помощник Кумана Алфред Схройдер.

Не сыграют: Фати, Коутиньо (оба — Барселона)

Под вопросом: Лоди (Атлетико)

Интересные факты:

- Барселона выиграла 16 из 19 последних матчей.

- Барселона не проигрывала в матчах с Атлетико в 20 из 21 последних случаев.

- В последних 3 матчах на Камн Ноу Барселона забивала Атлетико минимум два гола.

Тренеры говорят:

Диего Симеоне, Атлетико:

"Перед нами команда, которая сократила отставание во много очков, и тренер, который проделал огромную работу, чтобы исправить то, что произошло в начале сезона.

Смогу ли я наконец-то победить на Камп Ноу? В жизни все бывает впервые.

Льоренте и Суарес? Их сезон говорит сам за себя. Два очень важных игрока. Человек с великой историей, претендующий на все, а у Маркоса лучшая кампания в карьере.

Что станет ключевым фактором? Мы не знаем, что нас ждет. Мы продолжим думать о том, что зависит от нас. Все будет зависеть от психологии, от характера, который мы покажем".

Рональд Куман, Барселона:

"Барселона и Атлетико — две очень сильные команды. Мы не можем сравнивать друг друга, у каждого свой стиль. Есть разные способы побеждать. Мы должны быть сильными, владеть мячом и быть эффективными.

В сезоне бывают моменты взлетов и падений. Мы набрали и находимся там, где заслужили. Несколько месяцев назад мы не могли себе этого представить.

Вы должны быть сильными психологически и хорошо играть. Мы уверены, что сыграем хорошо. Не думаю, что результат матча против Атлетико решит судьбу чемпионства".