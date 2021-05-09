Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс интригующего матча 35-го тура Ла Лиги.

После матча Барселоны и Атлетико переносимся в Мадрид, где Реал примет Севилью.

Реал — Севилья

Воскресенье, 22:00, Мадрид, Альфредо ди Стефано. Арбитр встречи — Хосе Мунуэра.

Реал и Севилья накануне наверняка внимательно следили за баталиями матча в Барселоне, в котором "блаугранас" и "кольчонерос" расписали ничью. Конечно же, это идеальный результат для Реала и теперь у "бланкос" есть прекрасный шанс выйти на первое место в турнирной таблице. Для этого нужно сегодня брать три очка, которые позволят Реалу догнать Атлетико по баллам и в то же время обогнать соперника из-за преимущества в личных встречах.

Севилья до прошлого тура была эдаким теневым участником чемпионской гонки. Команда пребывала в прекрасной форме, штамповала победу за победой и вплотную подобралась к тройке лидеров Примеры. Нейтральные фанаты по всему миру стали фантазировать о великом триумфе Севильи, но тут команда Хулена Лопетеги споткнулась об Атлетик Бильбао и значительно снизила свои шансы на сказочный успех. А здесь еще по календарю выезд в Мадрид к Реалу. Чтобы о Севилье снова начали говорить, сегодня "нервионцам" обязательно нужно побеждать.

Что касается Реала, то на неделе команда Зинедина Зидана безвольно уступила Челси и вылетела из Лиги чемпионов. Спасти сезон можно лишь одним способом — победой в национальном первенстве. После вчерашнего ничейного результата Барселоны и Атлетико всё в руках Реала. Выигрывай оставшиеся матчи и чемпионство в кармане. Легко сказать, но как же это будет трудно сделать, учитывая сложный календарь, а также кадровые и игровые проблемы команды!

Если уж заговорили о кадровой ситуации, то давайте подробнее. Здесь у Реала как обычно всё плохо. Мало того, что продолжают восстанавливаться трое основных футболистов — Рафаэль Варан, Дани Карвахаль и Лукас Васкес, так еще в лазарет снова угодили капитан Серхио Рамос и основный левый фулбек Ферлан Менди. А учитывая, что Серхио до сих пор не продлил контракт с клубом, есть вероятность, что матч против Челси и вовсе был для него последним в футболке Реала. У Севильи же проблем с составом вовсе нет — все игроки здоровы и готовы выйти на поле.

Кем же Зидан заменит травмированных футболистов? В центре обороны выбора нет. Готовы сыграть только двое — Милитан и Начо. Эта пара и образуется. Слева сыграет Марсело. Правый защитник в заявке лишь один — это Альваро Одриосола, но вполне вероятно, что в этом матче Зидан решит задействовать справа Феде Вальверде. Еще одна интрига — выйдет ли в старте Эден Азар. После матча с Челси на него обрушился шквал критики за его игру и особенно за то видео, где он мило общается с футболистами Челси и надрывает живот от смеха после поражения. Испанская пресса даже писала, что бельгийца после этого выставили на трансфер. Хотя Зидан в своём стиле защищал подопечного на пресс-конференции и пытался отвести от него удар.

Учитывая все вышесказанное, в пользу гостей говорит сразу несколько факторов. Во-первых, Реал играл посреди недели, а значит игроки Лопетеги будут лучше готовы физически. Во-вторых, у Реала травмированы пять основных футболистов. С другой стороны, все эти факторы не будут иметь никакого значения, если "сливочные" попросту будут сильнее, а Севилья, например, продолжит биться "головой о стену", как это было в матче с Атлетиком.

Травмированы: Рамос, Карвахаль, Васкес, Варан, Менди (все — Реал)

Интересные факты:

- Реал выигрывал в 19 из 24 последних матчей на своем поле.

- Реал обыгрывал Севилью в 14 из последних 15 матчей дома.

- В последних 4 матчах Ла Лиги Реал не пропускал.

- Севилья выигрывала в последних трех матчах на выезде.