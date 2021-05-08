Испания

Стали известны стартовые составы на центральный матч 35 тура чемпионата Испании.

Центральный матч 35 тура чемпионата Испании состоится на Камп Ноу, где Барселона будет принимать Атлетико. Напомним, мадридцы возглавляют турнирную таблицу, опережая Реал и Барсу на два очка. Отметим, что в матче первого круга "матрасники" выиграли со счетом 1:0. Суарес не принимал участие в матче против бывшей команды из-за травмы, но сегодня уругваец готов помочь своей команде приблизится к чемпионству.

Представляем стартовые составы на этот поединок.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике, Лангле — Бускетс — Дест, Де Йонг, Педри, Альба — Месси, Гризманн.

Запасные: Нето, Комас, Араухо, Пьянич, Брэйтуэйт, Дембеле, Пуч, Тринкао, Роберто, Умтити, Мориба.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Карраско, Коке, Льоренте, Лемар — Корреа, Суарес.

Запасные: Грбич, Хименес, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Эррера, Витоло, Фелиш, Дембеле.

Следить за поединком можно в нашей онлайн-трансляции. Старт матча — в 17:15.