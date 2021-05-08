Стали известны стартовые составы на центральный матч 35 тура чемпионата Испании.
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08 мая 2021, 16:09
Центральный матч 35 тура чемпионата Испании состоится на Камп Ноу, где Барселона будет принимать Атлетико. Напомним, мадридцы возглавляют турнирную таблицу, опережая Реал и Барсу на два очка. Отметим, что в матче первого круга "матрасники" выиграли со счетом 1:0. Суарес не принимал участие в матче против бывшей команды из-за травмы, но сегодня уругваец готов помочь своей команде приблизится к чемпионству.
Представляем стартовые составы на этот поединок.
Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике, Лангле — Бускетс — Дест, Де Йонг, Педри, Альба — Месси, Гризманн.
Запасные: Нето, Комас, Араухо, Пьянич, Брэйтуэйт, Дембеле, Пуч, Тринкао, Роберто, Умтити, Мориба.
Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Карраско, Коке, Льоренте, Лемар — Корреа, Суарес.
Запасные: Грбич, Хименес, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Эррера, Витоло, Фелиш, Дембеле.
Следить за поединком можно в нашей онлайн-трансляции. Старт матча — в 17:15.