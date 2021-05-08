Центральный матч 35 тура чемпионата Испании состоится на Камп Ноу, где Барселона будет принимать Атлетико. Напомним, мадридцы возглавляют турнирную таблицу, опережая Реал и Барсу на два очка. Отметим, что в матче первого круга "матрасники" выиграли со счетом 1:0. Суарес не принимал участие в матче против бывшей команды из-за травмы, но сегодня уругваец готов помочь своей команде приблизится к чемпионству.

Представляем стартовые составы на этот поединок.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике, Лангле — Бускетс — Дест, Де Йонг, Педри, Альба — Месси, Гризманн.

Запасные: Нето, Комас, Араухо, Пьянич, Брэйтуэйт, Дембеле, Пуч, Тринкао, Роберто, Умтити, Мориба.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Карраско, Коке, Льоренте, Лемар — Корреа, Суарес.

Запасные: Грбич, Хименес, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Эррера, Витоло, Фелиш, Дембеле.

Следить за поединком можно в нашей онлайн-трансляции. Старт матча — в 17:15.