Испания

Ничья в пользу мадридского Реала.

Центральный матч 35 тура испанской Ла Лиги состоялся на Камп Ноу, где Барселона принимала Атлетико. Чемпионская гонка в Испании вышла на финишную прямую, и сегодняшний результат мог напрямую повлиять на итоговые места на вершине турнирной таблицы.

Впервые против Барселоны в футболке Атлетико сыграл Луис Суарес. Уругваец вышел с первых минут и был одним из самых активных игроков своей команды, но огорчить бывшую команду ему не удалось. Очень любопытно было бы посмотреть на реакцию Суареса в случае гола, ведь, помнится, забивая Ливерпулю одиозный футболист не сдерживал эмоций.

Мадридская команда провела очень мощный первый тайм, нанеся в створ ворот соперника 6 ударов (против 3 у Барселоны). Откровенно говоря, Барселоне повезло не пропустить до перерыва. Отличный шанс был у Корреа, но угрозу после его удара каким-то чудом отвел Лангле. Француз вовремя подставил ногу, направив мяч на угловой. Были свои моменты и у Суареса в первом тайме, но Тер Штеген умело справлялся с опасностями со стороны экс-партнера.

События второго тайма — зеркальное отражение первого. Барса полностью перехватила инициативу, не позволив сопернику ни разу потревожить своего кипера. Каталонцы устроили бомбардировку ворот Облака под занавес встречи. Едва героем встречи не стал Дембеле, но с линии вратарской пробил выше ворот после идеального навеса от Альбы.

Развязка поединка могла наступить на 90-ой минуте, когда Месси взялся исполнять штрафной с 20-ти метров. Аргентинец отлично пробил, но мяч предательски разминулся с воротами. 0:0.

Расклад в турнирной таблице теперь следующий: Атлетико (77 очков), Барселона (75 очков) и Реал (74 очка). Если завтра "бланкос" выиграют у Севильи, то поднимутся на первое место, ведь имеют преимущество над Атлетико по очным встречам.

Барселона — Атлетико 0:0

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Араухо, 46), Пике, Лангле — Дест (Серхи Роберто, 75), де Йонг, Бускетс (Мориба, 32), Педри (Дембеле, 75), Альба — Месси, Гризманн.

Атлетико: Облак — Савич, Фелипе, Эрмосо — Триппьер, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13, Фелиш, 67), Карраско — Корреа, Суарес.

Предупреждения: Мориба, 58, Альба, 82, Пике, 82 — Сауль, 35, Фелипе, 46, Коке, 65.