Испания

Если лидеры испанского первенства и теряют очки, то делают это синхронно.

Обстановка в борьбе за чемпионский титул в испанской Ла Лиги накалена настолько, что до сих пор является одной из ключевых тем для обсуждения во всей футбольной Европе. Тем более, когда безголевые матчи вроде Барселона — Атлетико (0:0) подливают масла в огонь как раз под завершение сезона. Тридцать пятый тур был в чем-то особенным, так как в его рамках все четыре команды из лидирующей группы получили возможность определить сильнейшего между собой, после чего завершали бы сезон уже в заочном режиме. Второй парой, как вы могли догадаться, стали мадридский Реал и андалузская Севилья.

Коллектив Зинедина Зидана в середине текущей недели лишился возможности попасть в финал Лиги чемпионов УЕФА, оступившись за шаг до решающего поединка в дуэли против лондонского Челси. С одной стороны, подобный ход развития событий должен был упростить "сливочным" финишный отрезок сезона, но с другой — у руководства клуба появился очередной повод засомневаться во французском наставнике. С Севильей обстановка была попроще — у Хулена Лопетеги достаточно авантюрная команда, поэтому и требования к ее результатам приходят уже после их получения.

И тем не менее, "нервионцы" очень даже неплохо смотрелись на стартовых минутах этой дуэли, сумев навязать соперникам привычный для себя контроль мяча. На этом фоне далеко не самым логичным поворотом истории оказался гол Реала на 12-й минуте, однако Одриосола получал мяч в офсайде на правом фланге, после чего уже исполнял подачу на дальнюю для Бензема — VAR такие эпизоды подмечает достаточно легко. А вот к моменту с голом Севильи на 22-й минуте вопросов не было никаких: Ракитич сбросил головой мяч для Фернандо на правый фланг штрафной, после чего бразилец пробил в дальний угол.

Коллектив Зидана в оставшееся время первого тайма показывал различные комбинации на чужой половине, но явный перекос в левый фланг атаки скорее мешал хозяевам поля, чем помогал владеть ситуацией. После перерыва "бланкос" сумели устранить этот недочет, благодаря чему их атаки стали намного острее. Ответного мяча, безусловно, пришлось подождать внушительный промежуток времени, но ради точного удара Асенсио с правого фланга штрафной, после менее чем минуты нахождения на поле, можно было и потерпеть.

Этот эпизод поднял темп нашего поединка, и сразу же за ответным голом Реала последовал один из наиболее любопытных эпизодов встречи. Бензема от центра поля спокойно убежал один на один в контратаку, а чужой штрафной его фолом остановил Буну — чистый пенальти. Однако, в эпизод решила вмешаться бригада VAR, а замеченный ей ранее эпизод внутри владений мадридской команды с игрой рукой со стороны Милитана напрочь перевернул эту историю с ног на голову. Теперь уже Ракитич исполнил одиннадцатиметровый точный ударом в правый угол.

Лопетеги со своей "комментаторской" позиции дал указание футболистам отходить в глубину обороны, но укрыться от очередной лавины атак соперников было не так уж и просто. Реал долго и упорно штурмовал чужую штрафную, но добился своего лишь благодаря воле случая. Кто же мог предугадать такой рикошет от ноги Азара, которая удачно подвернулась на пути дальнего удара Крооса, что Буну за мгновение был отыгран? У Ла Лиги есть реклама, которая сравнивает ее и жанры кинопродуктов, но сложно сказать, на что именно похож этот сезон. Разве что мультфильмы нам еще не показывали!

В следующем туре мадридский Реал сыграет гостевой матч против Гранады, а андалузская Севилья на своем поле будет принимать Валенсию.Реал — Севилья 2:2Асенсио, 67, Азар, 90+4 — Фернандо, 22, Ракитич, 78 (пен.)Куртуа — Одриосола, Милитан, Начо, Марсело (Гутьерес, 67) — Модрич (Асенсио, 66), Каземиро, Кроос — Вальверде, Бензема, Винисиус (Азар, 79).Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Фернандо, Ракитич (Торрес, 88), Хордан (Гудель, 83) — Сусо (Оскар, 83), А. Гомес (Эн-Несири, 57), Окампос (де Йонг, 88).Предупреждения: Каземиро — Сусо, Гудель.