Испания

Специалист — о ничьей с Севильей.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан оценил ничейный результат в игре Ла Лиги против Севильи (2:2).

"Я ничего не понимаю. Если у Милитао зафиксировали игра рукой, то и у нашего соперника был такой точно момент. То, что сказал мне рефери, мне показалось бредом. Я никогда не говорю о работе судей, но сегодня я очень зол.

Но мы имеем то, что имеем. Уже ничего не поменяешь. Реал своей игрой доволен, но заслужили мы гораздо большего, потому что второй тайм провели зрелищно. Не хочу говорить о судействе. Сейчас ничего не будет прояснено, и это мне не нравится. Арбитр должен объяснить мне правила, и все".

"Реал будет идти до конца. Нужно думать о трех оставшихся играх. Я злюсь, потому что мы заслужили победу.

Что касается VAR, то я доверяю лишь футболу. Я говорю о том, что было два эпизода с попаданием мяча в руку, но пенальти назначили нам", — сказал Зидан.

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