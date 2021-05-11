Испания

Мадридский клуб уже пожаловался на несправедливость календаря в условиях плотной борьбы.

Обстановка на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиге нынче накалена до предела, поэтому любая возможная потеря очков может стать фатальной ошибкой для каждого из претендентов на чемпионский титул.

Именно по этой причине руководство мадридского Реала выступило с заявлением о неприемлемости календаря для его команды на текущей неделе.

Действующему чемпиону Испании предстоит сыграть свой ближайший матч против Гранады в Андалусии вечером в четверг, 13 мая, в 23:00 по киевскому времени, а уже через 66 часов, в воскресенье, 16 мая, в 19:30 у команды Зинедина Зидана запланирована гостевая игра против баскского Атлетика в Бильбао.

Помимо прочего, проблема состоит также и в том, что в момент завершения матча на Нуэво Лос Карменес аэропорт Гранады уже будет закрыт, поэтому команде предстоит добраться до ближайшего населенного пункта — Севилья (250 км) или Малага (130 км) — для того, чтобы уже оттуда вылететь домой в Мадрид.

Поскольку, в лучшем случае, "галактикос" вернутся домой к пяти утра по местному времени, они вряд ли смогут провести полноценную тренировку накануне вылета в Бильбао.

При всем этом, Реал также выражает недоумение относительно того, что у той же каталонской Барселоны будет более 72-х часов свободного времени между гостевой игрой против Леванте (11.05, 23:00) и домашним матчем против Сельты (16.05, 19:30).

Мадридский Атлетико, в свою очередь, сыграет свой домашний матч против Реала Сосьедад в среду, 12 мая, 23:00, после чего будет иметь на сутки больше времени подготовки к приему на своем поле Осасуны (16 мая, 19:30).

Подобная ситуация имела место быть и в прошлом сезоне, когда за несколько туров до конца чемпионата Реал играл дома против Хетафе 2 июля, в 23:00, после чего отправился в Бильбао на матч против Атлетика 5 июля, 15:00 — 62 часа паузы. В это же время Барселона проводила встречу с Атлетико 30 июня, в 23:00, после чего играла 5 июля, в 23:00.

Напомним, что на данный момент Атлетико лидирует в чемпионской гонке с отрывом в два очка, а Реал и Барселона имеют на два балла меньше. Севилья отстает от "матрасников" на шесть пунктов.