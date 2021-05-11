Испания

Наставник Барселоны прокомментировал состояние своей команды перед поединком против Гранады.

Каталонская Барселона в рамках 36-го тура испанской Ла Лиги сыграет в Валенсии против Леванте. Накануне данного поединка главный тренер "блаугранас" Рональд Куман провел традиционную пресс-конференцию, на которой затронул как вопросы о состоянии своей команды перед предстоящей игрой, так и обсудил недовольство представителей мадридского Реала работой арбитров в их последнем матче против Севильи (2:2).

"Барселона будет бороться за победу в Ла Лиге до последнего. Судьба трофея, на данный момент, находится не в наших руках, но позволить себе ошибаться мы уже не можем.

Я не обращаю внимания на то, что говорят о моем возможном уходе в прессе. Есть много других тренеров, которые с радостью обсудят с вами их грядущую отставку. Возможно, это такой местный обычай, поэтому я не буду выступать против этого, но и учувствовать в нем не стану. Куда важнее грамотно подойти к оценке сезона и качества нашей работы.

Свою оценку работе арбитров на VAR я уже давал ранее, поэтому повторять больше не буду. Впрочем, если сравнивать наш клуб с Реалом, то о судействе вам точно не стоит мне что-то рассказывать. Если Мадрид считает, что их где-то обидели — это его проблема.

Могу сказать со своей стороны только то, что мы сейчас находимся в той ситуации, когда совершенно не знаем, по каким правилам фиксируется игра рукой внутри штрафной.

Я посмотрел только 20 минут прямого эфира их игры против Севильи, но начал немного нервничать, поэтому переключился на Ювентус — Милан. Я предпочитаю в таких ситуациях смотреть другой матч, после чего узнавать результат нужного мне поединка", — подытожил нидерландский наставник.

Также, Куман не стал комментировать участие его команды в создании Суперлиги Европы: "Я не могу комментировать этот процесс, так как не принимал в нем участия. Это дело УЕФА. Я не знаю, жизнеспособна эта идея или нет. Сейчас меня этот вопрос точно не интересует. Куда важнее победить в оставшихся трех матчах до конца сезона".

Матч Леванте — Барселона состоится 11 мая, начало 23:00 по киевскому времени.