Завершился матч чемпионата Испании.
Игроки Алавеса, Getty Images
11 мая 2021, 23:00
В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги Эльче в домашних стенах уступил Алавесу со счетом 0:2.
Первым голом за гостей отметился Хоселу на 40-й минуте игры, а счет 0:2 на 54-й минуте игры благодаря голу Риохи.
Эльче — Алавес 0:2
Голы: Хоселу, 40, Риоха, 54
Эльче: Гассанига, Хосема (Милья, 57), Паласиос, Диего Гонсалес, Кальво, Хосан (Пьятти, 57), Фидель, Мфулу (Родригес, 57), Марконе (Нино, 79), Бойе, Каррильо.
Алавес: Пачеко, Лагуардиа, Агиррегабириа, Дуарте, Лежен, Ману Гарсия, Пина, Мендес (Пельистри, 79), Пере Понс (Химо Наварро, 84), Риоха (Хота, 78), Хоселу (Дейверсон, 90).
Предупреждения: Мендес, Мфулу, Тачи, Пина.