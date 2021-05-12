Испания

Команда Рональда Кумана потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.

В матче 36 тура испанской Ла Лиги один из претендентов на чемпионство Барселона наведалась в гости к Леванте, который гарантировал себе финиш сезона в середине турнирной таблицы.

Матч первого круга на Камп Ноу сложился непросто для Барселоны, однако все же закончился минимальной победой со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил Лео Месси. Собственно, сегодняшний поединок также начался с гола аргентинского гения. Лео в падении замкнул прострел Альбы. Правда, мяч только после рикошета прилетел к Месси. — 0:1.

Буквально через семь минут отличился Педри, у которого при счете 0:0 было два шикарных момента, но испанец не смог их реализовать, зато на 34-ой минуте действовал хладнокровнее. 0:2.

После перерыва каталонцы получили две звонкие оплеухи от соперника, которому удалось сравнять счет всего за две минуты. Сначала Миранте забил после передачи от Мирамона, а затем Моралес воспользовался ошибкой Месси (!), обыгрался с Рохером и роскошным ударом сделал счет 2:2.

Реакция Барселоны была показательно: команда Кумана мгновенно бросилась в атаку и добилась своего на 64-ой минуте. Гризманн получил пас от Месси, отдал направо на Дембеле, который мощным ударом под перекладину сделал счет 2:3.

Но левантийцы не собирались сдаваться. Команда Пако Лопеса забила на 83-ей минуте, проявив невероятный характер. Отвратительные действия в обороне со стороны Деста помогли Тоно принять мяч и прострелить во вратарскую, а там Лопес удачно подставил ногу и проткнул мяч в ближний угол ворот Тер Штегена.

Барселона попыталась провести финальный штурм, но это было похоже больше на имитацию, чем на финальный бой. 3:3 — заслуженное очко для Леванте и справедливый финиш чемпионских амбиций Барселоны.

Теоретические шансы на чемпионство у Барсы еще есть, но нужно, чтобы Атлетико в трех матчах потерял пять очков. Похоже, что дальше борьба за чемпионскую корону развернется между двумя мадридскими клубами.

Леванте — Барселона 3:3

Голы: Мелеро, 57, Моралес, 59, Серхио Леон, 83 — Месси, 25, Педри, 34, Дембеле, 64

Леванте: Айтор Фернандес — Мирамон (Коке, 75), Везу, Дуарте (Мальса, 61), Тоньо — де Фрутос, Мелеро, Робер, Барди (Дани Гомес, 61) — Моралес (Кочорашвили, 90), Рохер Марти (Серхио Леон, 75)

Барселона: Тер Штеген — Араухо (Серхи Роберто, 46, Пуч, 85), Пике, Ленгле — Дембеле (Дест, 82), де Йонг, Бускетс, Педри (Мингеса, 74), Альба — Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 81)

Предупреждения: де Фрутос, 67, Моралес, 78 — де Йонг, 77