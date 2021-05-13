Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 36-го тура Примеры.

Реал постарается не повторить ошибку Барселону и сделает все, чтобы взять три очка в этом туре.

Гранада — Реал

Четверг, 23:00, Гранада, Нуэво Лос Карменес. Арбитр встречи — Хиль Мансано.

Реал последним из участников чемпионской гонки вступит в игру в этом туре. Преимущество ли это? Отнюдь. Реалу придется перед следующим туром отдыхать на день меньше, чем Атлетико, и на два, чем Барселона. И это при том, что Атлетико и Барса будут играть в воскресенье дома, а Реал вынужден будет второй матч кряду проводить на выезде. Да еще и где? На Сан Мамесе. Справедлива ли такая ситуация? Судите сами. А мы же переходим к сегодняшнему событию — матчу Гранада — Реал.

Как уже упоминалось раньше, Реал играет последним из участников гонки за первое место, а значит "сливочные" прекрасно видели позор Барселоны в матче с Леванте и уверенную победу Атлетико в игре с Сосьедадом. Какой же сейчас выход у Реала? Побеждать и ждать осечки "матрасников". Что касается Гранады, то "насриды" еще имеют теоретические шансы на еврокубковое седьмое место, но по команде видно — Гранада играет в свое удовольствие и не думает о турнирных перипетиях. Яркие игры команда чередует откровенными провалами.

Далеко ходить не надо — все помнят победу коллектива Диего Мартинеса на Камп Ноу в конце мая. А после того триумфа, который в очередной раз оттолкнул Барселону от чемпионства, Гранада уступила Кадису и Бетису. С середняками обычно так и случается — настроиться на топ-клуб, когда у тебя нет никаких турнирных задач, намного легче, чем на Кадис или Бетис. Отсюда и делаем простой вывод — с Реалом Гранада будет биться и попробует преподнести гостям такой же "сюрприз", как Барселоне.



Что касается кадровой ситуации, то много проблем у обеих команд. Так, Реалу из-за травм не помогут Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Марсело и Лукас Васкес. Как видим, Зидан остался с одним центрбеком — Милитаном, при это еще и без единого левого фулбека. В заявке всего 4 защитника — упомянутый Милитан, Начо, Одриосола и Ортега из дубля. Вот такая катастрофа. Гранаде, в свою очередь, не помогут травмированные Лозано, Милья, Нева и Монторо, а также дисквалифицированный Роберто Сольдадо. Опыт Роберто в таком матче ой как пригодился бы.

Травмированы: Лозано, Милья, Нева, Монторо — Васкес, Карвахаль, Рамос, Менди, Марсело, Варан

Дисквалифицирован: Сольдадо (Гранада)

Интересные факты:

- Реал обыгрывал Гранаду в 11 последних матчах.

- Реал не проигрывал в 15 последних матчах Ла Лиги.

- Гранада и Реал в последних четырех матчах на поле "насридов" забивали не менее трех голов.

- В последних 6 матчах Реал забивал Гранаде минимум дважды.