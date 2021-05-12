Испания

В рамках 36-го тура чемпионата Испании Севилья дома обыграла Валенсию со счетом 1:0.

Единственный мяч в данном противостоянии на свой счет записал Эн-Несири на 66-й минуте поединка.

Таким образом Севилья приблизилась к Реалу на расстоянии одного очка и продолжает борьбу за первое место.

Севилья — Валенсия 1:0

Гол: Эн-Несири, 66

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Акунья, 59) — Жоан Жордан, Гудель (Фернандо, 59), Оливер (Папу Гомес, 59) — Сусо (Ракитич, 84), Эн-Несири, Оскар (Окампос, 74)

Валенсия: Силлесен — Коррея (Пиччини, 69), Паулиста, Гильямон (Гамейро, 79), Ферро, Тони Лато (Гайя, 79) — Вальехо (Черышев, 69), Солер, Рачич, Гедеш — Макси Гомес (Муса, 82)

Предупреждения: Эскудеро, 7, Гудель, 37 — Солер, 80, Паулиста, 90+2