Завершились некоторые игры чемпионата Испании.
Игроки Сельты, Getty Images
12 мая 2021, 22:55
В рамках 36-го тура чемпионата Испании завершились еще два поединка.
Сельта в домашних стенах обыграла Хетафе со счетом 1:0.
На 24-й минуте поединка Нолито сумел открыть счет в матче, а Хетафе, в свою очередь, голами так и не отличилось.
Сельта - Хетафе 1:0
Гол: Нолито, 24
Сельта: Вильяр, Аарон Мартин, Домингес, Айду, Васкес, Бельтран, Мендес (Холсгроув, 69), Денис Суарес, Нолито (Солари, 69), Аспас, Санти Мина (Мальо, 82).
Хетафе: Сория, Суарес, Чема Родригес, Оливера, Иглесиас (Кубо, 60), Аленья, Кукурелья, Максимович, Джене, Анхель Родригес, Унал (Мата, 60).
Предупреждение: Суарес.
В параллельном матче Уэска дома сумела обыграть Атлетик (1:0).
На 61-й минуте игры Сандро Рамирес вывел Уэску вперед. Этот гол и определил судьбу поединка.
Уэска - Атлетик 1:0
Гол: Сандро, 61
Уэска: Альваро Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 81), Сиовас, Вавро, Галан (Дани Эскриче, 73), Феррейро (Москера, 85), Микель Рико (Серхио Гомес, 73), Сеоане, Пулидо, Сандро Рамирес (Думбия, 73), Рафа Мир.
Атлетик: Унаи Симон, Баленсиага, Нуньес, Мартинес, Де Маркос, Весга (Венседор, 73), Ибаи Гомес (Беренгер, 66), Сансет, Унаи Лопес, Морсильо (Рауль Гарсия, 66), Вильялибре (Уильямс, 73).
Предупреждение: Унаи Лопес.