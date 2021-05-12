Испания

Завершились некоторые игры чемпионата Испании.

В рамках 36-го тура чемпионата Испании завершились еще два поединка.

Сельта в домашних стенах обыграла Хетафе со счетом 1:0.

На 24-й минуте поединка Нолито сумел открыть счет в матче, а Хетафе, в свою очередь, голами так и не отличилось.

Сельта - Хетафе 1:0

Гол: Нолито, 24

Сельта: Вильяр, Аарон Мартин, Домингес, Айду, Васкес, Бельтран, Мендес (Холсгроув, 69), Денис Суарес, Нолито (Солари, 69), Аспас, Санти Мина (Мальо, 82).

Хетафе: Сория, Суарес, Чема Родригес, Оливера, Иглесиас (Кубо, 60), Аленья, Кукурелья, Максимович, Джене, Анхель Родригес, Унал (Мата, 60).

Предупреждение: Суарес.

В параллельном матче Уэска дома сумела обыграть Атлетик (1:0).

На 61-й минуте игры Сандро Рамирес вывел Уэску вперед. Этот гол и определил судьбу поединка.

Уэска - Атлетик 1:0

Гол: Сандро, 61

Уэска: Альваро Фернандес, Маффео (Педро Лопес, 81), Сиовас, Вавро, Галан (Дани Эскриче, 73), Феррейро (Москера, 85), Микель Рико (Серхио Гомес, 73), Сеоане, Пулидо, Сандро Рамирес (Думбия, 73), Рафа Мир.

Атлетик: Унаи Симон, Баленсиага, Нуньес, Мартинес, Де Маркос, Весга (Венседор, 73), Ибаи Гомес (Беренгер, 66), Сансет, Унаи Лопес, Морсильо (Рауль Гарсия, 66), Вильялибре (Уильямс, 73).

Предупреждение: Унаи Лопес.