Испания

Появилось фото ноги Марвина Пака после столкновения с соперником во вчерашнем матче против Гранады.

В поединке 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал одержал разгромную победу над Гранадой со счетом 4:1. Результат данного противостояния не стал особым сюрпризом, тогда как решение арбитра в одном из эпизодов стало спорным.

Так, защитник Гранады совершил грубый фол против 20-летнего полузащитника Реала Марвина Пака, после которого юный футболист не вышел на второй тайм.

Интересно, что за данное нарушение игрока Гранады наказали лишь устным предупреждением, не показав даже желтую карточку.

Видео эпизода:

Как сообщает El Chiringuito TV, левая нога Марвина после данного столкновения выглядела следующим образом. На икроножной мышце образовался такой вот порез от шипа:

Football.ua решил провести и голосование среди своих читателей и определить, какое наказание заслуживал игрок Гранады по итогам данного эпизода.