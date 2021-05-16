Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Реал в важнейшем поединке отправится в гости к Атлетику и попытается продолжить борьбу за чемпионство.

Атлетик — Реал

Воскресенье, 16 мая, 19:30. Стадион Сан Мамес, Бильбао. Главный арбитр встречи — Антонио Матео Лаос.

Атлетик подходит к поединку в середине турнирной таблицы, уже давно решив вопрос о сохранении прописки в элитном дивизионе, тогда как шансов попасть в еврокубки уже нет. Единственное, что будут отстаивать баски в этом матче — свой престиж. Однако вряд ли Атлетику будет не хватать мотивации в игре с Реалом.

Что касается Реала, то у мадридцев все и сложно, и просто одновременно. С одной стороны, нужно просто выигрывать свои матчи и надеяться на осечку Атлетико. С другой стороны, любая ошибка может поставить крест на амбициях команды выиграть чемпионат. До Атлетико в турнирной таблице два балла. Много это или мало сейчас?

У команды Диего Симеоне остались не самые сложные соперники, а потому Реалу кровь из носу нужно побеждать в оставшихся играх. А ведь кроме встречи с басками у подопечных Зидана еще и поединок с Вильярреалом, что вовсе не обещает легкой прогулки.

Судя по сообщениям в прессе, Зинедин Зидан покинет Реал в ближайшее летнее трансферное окно. Француз якобы сообщил игрокам о своем уходе еще перед игрой против Севильи. Футболисты не смогли порадовать француза победным результатом, хотя могли выйти на первое место турнирной таблицы.

Марселино вместе с Атлетиком проиграл два финала Кубка Испании буквально за последние месяцы, а потому у команды явно есть желание реабилитироваться перед своими болельщиками в таком матче. Да и доказать всем, что они умеют играть в топ-матчах тоже желание будет.

Что касается кадровой ситуации, то у Реала очень большие проблемы в обороне, как и много раз было по ходу этого сезона. Не будет Рамоса, Менди, Васкеса и Карвахаля, а потому Зинедину Зидану придется вновь обходиться очень скромным запасом футболистов.

У басков, в свою очередь, не будет фланговых защитников — Капы и Берчиче, а также одного из важнейших игроков — Икера Мунианина.

Не сыграют: Капа, Мунианин, Берчиче — Васкес, Карвахаль, Рамос, Меди