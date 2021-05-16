Испания

Уругвайский нападающий уже строит планы на заключительный этап карьеры.

В своем интервью мадридскому изданию Club Del Deportista уругвайский нападающий Атлетико Луис Суарес высказал достаточно любопытное предположение о том, что его карьера после выступлений в стане "матрасников" могла бы продолжиться на североамериканском континенте.

"Еще два года назад я бы с удовольствием повесил бутсы на гвоздь в Барселоне, но сейчас я выступают в составе Атлетико, и меня все устраивает в этом клубе. Я планирую задержаться здесь настолько, насколько я смогу продержаться на высоком уровне.

Если придет время принимать решение, я сделаю это с чувством выполненного долга перед клубом и перед собой, но будущее настолько сложно предсказать, что я предпочитаю подождать периода перед окончанием контракта.

Я бы хотел сыграть в МЛС, но все еще может измениться", — заявил уругвайский футболист.

Мадридскому Атлетико сегодня, 16 мая, предстоит совершить еще один шаг к чемпионскому титулу в домашней игре в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги против Осасуны. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.