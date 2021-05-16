Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 37-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская Барселона и Сельта.

Каталонская Барселона также готова бросится в последнюю битву за право стать чемпионом, а первым шагом на ее пути станет домашний матч против Сельты из Виго.

Рональд Куман, после ничьей в матче против Леванте (3:3), выпусти в центр поля Илаиша Мориба, вместо Френки де Йонга, на чем и ограничилась ротация каталонской команды.

От Эдуардо Коудета, на фоне победы над Хетафе (1:0), наблюдаем появление с первых минут в центре обороны Нестора Араухо в паре с Айду.

Барселона: Тер Штеген — Р. Араухо, Пике, Ленгле — Дембеле Бускетс, Мориба, Альба — Педри — Месси, Гризманн.

Запасные: Нето, Тенас, Дест, Пьянич, Брайтвейт, Пуч, Тринкан, Перейра, Умтити, Фирпо.



Сельта: Вильяр — Кевин, Айду, Н. Араухо, Кариколь — Бельтран — Мендес, Д. Суарес, Нолито — Аспас, Мина.