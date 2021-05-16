Стали известны стартовые составы команд для поединка 37-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская Барселона и Сельта.
Илаиш Мориба (лицом) в объятиях Марка-Андре тер Штегена, Getty Images
16 мая 2021, 19:02
Каталонская Барселона также готова бросится в последнюю битву за право стать чемпионом, а первым шагом на ее пути станет домашний матч против Сельты из Виго.
Рональд Куман, после ничьей в матче против Леванте (3:3), выпусти в центр поля Илаиша Мориба, вместо Френки де Йонга, на чем и ограничилась ротация каталонской команды.
От Эдуардо Коудета, на фоне победы над Хетафе (1:0), наблюдаем появление с первых минут в центре обороны Нестора Араухо в паре с Айду.
Барселона: Тер Штеген — Р. Араухо, Пике, Ленгле — Дембеле Бускетс, Мориба, Альба — Педри — Месси, Гризманн.
Запасные: Нето, Тенас, Дест, Пьянич, Брайтвейт, Пуч, Тринкан, Перейра, Умтити, Фирпо.
Запасные: Секейра, Хунка, Солари, Баеса, Домингес, Сотело.
Сельта: Вильяр — Кевин, Айду, Н. Араухо, Кариколь — Бельтран — Мендес, Д. Суарес, Нолито — Аспас, Мина.
Матч Барселона — Сельта начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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