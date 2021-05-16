Испания
16 мая 2021, 21:27
Реал обыграл Атлетик и остался в чемпионской гонке
Коллективу Зинедина Зидана для успеха хватило одного забитого мяча.
Атлетик — Реал, Getty Images
16 мая 2021, 21:27
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Атлетик — Реал 0:1
Гол: Начо, 68
Атлетик: Симон — Де Маркос, Альварес, Мартинес, Баленсиага — Беренгер, Д. Гарсия (Весга, 65), Венседор (Гомес, 72), Морсильо (Р. Гарсия, 65) — Уильямс (Вильялибре, 64), Сансет (Лопес, 72).
Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Начо, Мигель — Вальверде, Каземиро, Модрич — Родриго (Азар, 77), Бензема, Винисиус (Асенсио, 59).
Предупреждения: Беренгер, Р. Гарсия, Мартинес — Начо, Вальверде
На 89-й минуте был удален Рауль Гарсия (Атлетик) (второе предупреждение).