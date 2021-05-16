Завершились еще четыре игры чемпионата Испании.
В рамках 37-го тура испанской Ла Лиги завершились еще четыре матча.
Алавес на своем поле сумел обыграть Гранаду со счетом 4:2.
Алавес - Гранада 4:2
Голы: Понс, 8, Дуарте, 21, Хоселу, 66, Риоха, 72 — Молина, 31, Пуэртас, 63
Алавес: Пачеко, Лежен, Дуарте, Агиррегабириа, Лагуардиа, Пина, Понс, Батталья, Риоха (Пельистри, 73), Хоселу, Лукас Перес (Ману Гарсия, 85).
Гранада: Эскандель, Дуарте, Перес (Херман Санчес, 46), Фулькье, Марин (Пуэртас, 46), Гоналон (Вико, 41), Этеки (Кина, 84), Соро (Мачис, 57), Кини, Молина, Суарес.
Предупреждения: Перес, Этеки, Дуарте, Кини.
Валенсия дома не оставила шансов Эйбару (4:1).
Валенсия - Эйбар 4:1
Голы: Гуэдеш, 3, 49, Солер, 19, 30
Валенсия: Силлессен, Диакаби (Мангаля, 85), Габриэл Паулиста, Гильямон, Васс (Рачич, 68), Ли Кан Ин (Вальехо, 80), Солер, Тьерри Коррейя (Пиччини, 69), Гуэдеш, Гайя, Макси Гомес (Гамейро, 80).
Эйбар: Дмитрович, Оливейра, Корреа (Посо, 68), Арбилья, Родригес (Хиль, 36), Ресио, Экспосито (Диоп, 68), Атьенса (Алеиш Гарсия, 77), Хосе Анхель, Муто (Энрик, 36), Кике Гарсия.
Эльче в выездном поединке оказалось сильнее Кадиса (1:3).
Кадис — Эльче 1:2
Голы: Мари, 15 — Милья, 58, Гонсалес, 64, Фидель, 89
Кадис: Хиль, Маркос Мауро, Фали Хименес, Эспино (Искьердо, 61), Алекс Мартин, Алехо (Аугусто Фернандес, 73), Мари (Собрино, 72), Йонссон (Алькала, 62), Малбашич, Лосано, Шапонич (Негредо, 72).
Эльче: Гассанига, Верду, Барраган, Диего Гонсалес, Фидель, Гути, Мфулу (Марконе, 77), Хосан (Мигель Анхель, 77), Пьятти (Каррильо, 59), Милья, Бойе (Паласиос, 84).
Предупреждения: Верду, Хосан, Алехо, Фидель, Диего Гонсалес.
Хетафе в домашней игре оказалось сильнее Леванте (2:1).
Хетафе - Леванте 2:1
Голы: Аленья, 13, Кубо, 84 — Мелеро, 30
Хетафе: Сория, Оливера, Джене, Суарес (Иглесиас, 75), Максимович, Кукурелья (Кубо, 75), Аленья (Эрнандес, 75), Тимор, Арамбарри, Унал (Ньом, 56), Анхель Родригес (Мата, 25).
Леванте: Карденас, Везу (Дуарте, 46), Клерк, Робер, Коке (Мирамон, 84), Мелеро, Мальса, Де Фрутос, Кантеро (Рохер Марти, 64), Дани Гомес (Леон, 64), Моралес (Кочорашвили, 71).
Предупреждения: Арамбарри, Кубо.
Удаление: Тимор (грубый фол)