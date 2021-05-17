Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Каталонская Барселона заходила на предпоследний тур испанской Ла Лиги с самой неудачной диспозиции из всей лидирующей тройки команд, имея при этом необходимость дома принимать неуступчивую Сельту. В итоге, коллектив Эдуардо Коудета сумел создать немало проблем своим оппонентам, хотя и проиграл практически в чистую борьбу в первом тайме. Однако, в отличии от "блаугранас", гости хотя бы реализовывали свои голевые моменты.

Обзор матча:

Барселона — Сельта 1:2

Голы: Месси, 28 — Мина, 38, 89

Барселона: тер Штеген — Р. Араухо, Пике (Дест, 64), Ленгле — Дембеле (Тринкан, 70), Бускетс, Мориба (Пьянич, 86), Альба — Педри (Пуч, 46) — Месси, Гризманн (Брайтвейт, 70).

Сельта: Вильяр — Кевин, Домингес, Н. Араухо, Кариколь — Бельтран (Сотело, 90+2) — Мендес, Д. Суарес, Нолито (Солари, 69) — Аспас (Баеса, 78), Мина.

Предупреждения: Пуч, Ленгле — Домингес, Мендес.

На 83-й минуте был удален Клеман Ленгле (Барселона) (второе предупреждение).