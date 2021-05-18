Испания

В клубе обеспокоены выгоранием футболиста на фоне нагрузок.

Уже с первых матчей под руководством нидерландского специалиста Рональда Кумана 18-летний полузащитник каталонской Барселоны Педри начал закрепляться в качестве игрока основного состава своей команды.

Сложно в это поверить, но в столь юном возрасте футболист сумел принять участие сразу в 52-х матчах "блаугранас" уже в своем первом полноценном сезоне в клубе.

Однако, столь серьезные нагрузки на еще не до конца сформировавшийся организм стали причиной для беспокойства медперсонала и тренерского штаба Барселоны, итоговым решением со стороны которой было предоставление игроку досрочного отпуска.

Ожидается, что Педри станет одним из футболистов основного состава сборной Испании на грядущем чемпионате Европы, поэтому уже ничего не решающий заключительный матч клубного сезона против Эйбара ему позволили пропустить.

Таким образом, можно утверждать, что сезон клубного футбола Педри завершил с показателями в четыре забитых мяча и шесть голевых передач, которые пришлись на почти 3,5 тыс. игровых минут.

Напомним, что матч Эйбар — Барселона состоится 22 мая, начало в 19:00 по киевскому времени.