Испания

Голкипер Атлетико прокомментировал периодически возникающие слухи относительно его возможного трансфера из Атлетико.

Пока мадридский Атлетико готовится к решающему поединку сезона испанской Ла Лиги против Вальядолида на поле стадиона Хосе Соррилья, по итогам которого "матрасники" могут стать чемпионами станы впервые с 2014 года, журналистам ресурса Goal.com удалось пообщаться с голкипером команды Диего Симеоне Яном Облаком относительно его будущего и предпочтений в футболе.

"Если бы мне предложили выбрать пятерку лучших, то в нее точно бы вошли Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они ознаменовали собой целую эпоху развития футбола, но Лео для меня — лучший. Я всегда об этом говорил. Он играет на заоблачном уровне.

Впрочем, если я буду вратарем в этой команде, то я лучше возьму себе четыре защитника: Савича, Хименеса, Година и Фелипе".

Относительно борьбы за чемпионский титул в текущем сезоне Облак высказался следующим образом: "Наш клуб всегда испытывал множество страданий в борьбе за победу в Ла Лиге. С тех пор, когда я узнал об Атлетико, я не помню, чтобы эта команда завоевывала титула в непринужденном стиле. Кто-то мне говорил, что из десяти чемпионств, которые выигрывал наш клуб, лишь одно было добыто не в последнем туре.

В этом сезоне история повторяется. Необходимо добывать и подобные победы, так как, в конечном итоге, именно это и делает футбол привлекательным для зрителя. Никогда не знаешь, что произойдет.

Все, что нам сейчас нужно, — это хорошая подготовка к субботней игре, без лишних мыслей о возможном трофее. Необходимо просто выйти на поле и сыграть на победу. Это будет финалом и для Вальядолида, и для нас, но лишь по его завершению мы сможем понять, должны ли мы радоваться или грустить".

Также, словенский голкипер обсудил свой возможный переход в другой клуб, после завершения контракта с мадридским Атлетико летом 2023-го года: "Я не могу предсказывать будущее, но точно уверен в том, что доработаю свой контракт с Атлетико до конца.

Мне нравится английская Премьер-лига — интересный чемпионат, а я люблю новые вызовы. Однако, я в Мадриде уже семь лет, и очень счастлив играть в составе Атлетико.

Я могу только сказать, что очень рад тому, что мы все еще в чемпионской гонке, а моя команда достаточно конкурентоспособна для того, чтобы одержать в ней победу", — подытожил вратарь Атлетико.

В текущем сезоне Ян Облак принял участие в 45-и матчах своей команды, двадцать из них завершив без пропущенных голов.

Матч Вальядолид — Атлетико состоится 22 мая, начало в 19:00 по киевскому времени.