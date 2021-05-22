Предлагаем вам анонс решающих поединков чемпионата Испании.
Реал против Атлетико, getty images
22 мая 2021, 07:10
В рамках 38-го тура решится судьба чемпионского титула, борьба за который в этом сезоне в Испании неимоверно горячая и напряженная. Так, перед решающим туром Атлетико опережает Реал на два балла, но уступает "сливочным" по личным встречам.
Что касается Барселоны и Севильи, то эти команды разыграют между собой третьей место, которое достанется Севилье только в том случае, если она свой матч выиграет, а Барселона проиграет.
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|22 МАЯ 2021
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|РАЗН
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|1
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|Атлетико
|37
|25
|8
|4
|65
|24
|41
|83
|2
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|Реал Мадрид
|37
|24
|9
|4
|65
|27
|38
|81
|3
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|Барселона
|37
|23
|7
|7
|84
|38
|46
|76
|4
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|Севилья
|37
|23
|5
|9
|52
|33
|19
|74
Возвращаясь к теме судьбы золотых медалей, Атлетико ждет довольно непростой выезд к Вальядолиду. У Реала, в свою очередь, домашний поединок против Вильярреала, который идет на седьмом месте. Подопечные Диего Симеоне в прошлом туре проигрывали Осасуне до 82 минуты, но смогли забить дважды и набрать три важнейших очка.
Отметим, что "матрасников" вряд ли устроит ничейный результат против Вальядолида, ведь у Реала лучший показатель личных встреч, а потому при равенстве очков Атлетико останется не у дел. На первый взгляд, команду Зидана ждет очень непростой матч против неуступчивого Вильярреала, но команда Эмери вышла в финал Лиги Европы и, скорее всего, бросит все силы именно на тот матч.
На стороне Атлетико тот факт, что Вальядолид отобрал у него очки лишь раз за последние десять лет, но мотивации у скромной команды будет зашкаливать, ведь на кону сохранение прописки в элитном дивизионе.
Реал — Вильярреал
Суббота, 22 мая, 19:00. Мадрид, стадион Альфредо Ди Стефано. Главный арбитр — Хосе Мунуэра.
Не сыграют: Васкес, Карвахаль, Менди, Кроос — Иборра
Вальядолид — Атлетико
Суббота, 22 мая, 19:00. Вальядолид, стадион Хосе Зоррилья. Главный арбитр — Хосе Санчес.
Не сыграют: Гарсия, Кодро, Хименес, Алькарас — Савич
Как вы думаете, кто в итоге станет чемпионом Испании?