Испания

Предлагаем вам анонс решающих поединков чемпионата Испании.

В рамках 38-го тура решится судьба чемпионского титула, борьба за который в этом сезоне в Испании неимоверно горячая и напряженная. Так, перед решающим туром Атлетико опережает Реал на два балла, но уступает "сливочным" по личным встречам.

Что касается Барселоны и Севильи, то эти команды разыграют между собой третьей место, которое достанется Севилье только в том случае, если она свой матч выиграет, а Барселона проиграет.

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 2020 — 2021 # И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Атлетико 37 25 8 4 65 24 41 83 2 Реал Мадрид 37 24 9 4 65 27 38 81 3 Барселона 37 23 7 7 84 38 46 76 4 Севилья 37 23 5 9 52 33 19 74



Возвращаясь к теме судьбы золотых медалей, Атлетико ждет довольно непростой выезд к Вальядолиду. У Реала, в свою очередь, домашний поединок против Вильярреала, который идет на седьмом месте. Подопечные Диего Симеоне в прошлом туре проигрывали Осасуне до 82 минуты, но смогли забить дважды и набрать три важнейших очка.

Отметим, что "матрасников" вряд ли устроит ничейный результат против Вальядолида, ведь у Реала лучший показатель личных встреч, а потому при равенстве очков Атлетико останется не у дел. На первый взгляд, команду Зидана ждет очень непростой матч против неуступчивого Вильярреала, но команда Эмери вышла в финал Лиги Европы и, скорее всего, бросит все силы именно на тот матч.

На стороне Атлетико тот факт, что Вальядолид отобрал у него очки лишь раз за последние десять лет, но мотивации у скромной команды будет зашкаливать, ведь на кону сохранение прописки в элитном дивизионе.

Реал — Вильярреал

Суббота, 22 мая, 19:00. Мадрид, стадион Альфредо Ди Стефано. Главный арбитр — Хосе Мунуэра.

Не сыграют: Васкес, Карвахаль, Менди, Кроос — Иборра

Вальядолид — Атлетико

Суббота, 22 мая, 19:00. Вальядолид, стадион Хосе Зоррилья. Главный арбитр — Хосе Санчес.

Не сыграют: Гарсия, Кодро, Хименес, Алькарас — Савич

Как вы думаете, кто в итоге станет чемпионом Испании?