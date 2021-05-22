Испания

В последнем туре определились команды, которые представят страну на евроарене.

38 тур испанской Ла Лиги стал заключающим в сезоне-2020/21.

Несмотря на то, что 23 мая состоятся еще два матча турнира, уже стали известны все участники еврокубков от Испании.

Атлетико, Реал, Барселона и Севилья представят Испанию в групповом этапе Лиги чемпионов.

Реал Сосьедад и Реал Бетис попали в групповой этап Лиги Европы.

Вильярреал, в свою очередь, занял седьмое место и попал в групповой этап Лиги конференций. Однако в случае победы в финале Лиги Европы могут попасть в Лигу чемпионов.

К сожалению для Сельты, которая финишировала восьмой, в случае победы Вильярреала в ЛЕ команда не попадает в Лигу конференций, так как страну не может представлять в еврокубках больше семи клубов.