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Реал — Вильярреал, Getty Images
23 мая 2021, 00:00
В рамках 38 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал обыграл Вильярреал со счетом 2:1.
"Желтая субмарина" вышла вперед на 20 минуте усилиями Пино. Однако мадридцы забили дважды. Авторы голов — Бензема и Модрич.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Реал — Вильярреал 2:1
Голы: Пино, 20, Бензема, 87, Модрич, 90.
Реал: Куртуа — Варан, Мигель Гутьеррес (Марсело, 68), Милитао, Одриосола (Начо, 68) — Вальверде, Модрич, Асенсио (Иско, 56), Каземиро (Мариано Диас, 68) — Винисиус Жуниор (Родриго, 56), Бензема.
Вильярреал: Рульи — Пау Торрес, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Тригерос (Мойсес Гомес, 86) — Пино (Раба, 81), Парехо, Капу (Пенья, 66) — Бакка (Коклен, 66), Жерар Морено (Пако Алькасер, 81).