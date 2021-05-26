Испания

Специалист продолжит карьеру в другом клубе.

Главный тренер испанского Хетафе Хосе Бордалас принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает пресс-служба Хетафе.

Клуб в лице президента поблагодарил Бордаласа за проделанную работу и пожелал ему всего наилучшего.

57-летний специалист является претендентом на должность главного тренера Валенсии. Переговоры должны завершиться в ближайшее время.

Отметим, что в минувшем сезоне Хетафе показывал не лучшую игру, заняв 15 место. Бордалас возглавлял "городских" с 2016 года.

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