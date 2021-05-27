Испания

Лишь один из них имел практику матчей Ла Лиги в завершившемся сезоне.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, каталонская Барселона намерена избежать серьезных финансовых вложений в текущее межсезонье, сделав акцент на уже имеющихся в ее структуре юных футболистов.

Так, защитник Хуан Миранда, выступавший в подошедшем к концу сезоне в севильском Бетисе на правах арендного соглашения, станет одним из первых исполнителей, кому "блаугранас" предложат пролонгировать соглашение, сроки которого на данный момент завершаются летом 2023-го года.

Миранда в прошлом сезоне успел сыграть за Бетис в 25-и матчах, оформив по два результативных удара и голевые передачи.

Также, каталонцы внимательно следят за прогрессом полузащитника Хандро Орельяны, который на данный момент выступает в Барселоне Б, однако его контракт стремительно приближается ко своему завершению уже в конце июня этого года.

В матчах Сегунды Б подошедшего к концу сезона футболист 20-летний футболист отметился 18-ю появлениями на поле, по разу отличившись голом и результативным пасом.

Еще одной опцией для поддержания кадрового резерва является полузащитник Ориоль Бускетс, который являлся партнером по команде Орельяны в сезоне-2020/21, сыграв 13 матчей и забив при этом один гол.

У двух игроков центра поля есть опция в контракте о продлении на два года со стороны клуба, чем и намерены воспользоваться "блаугранас".

С Хуаном Мирандой ситуация выглядит в некоторой степени сложнее, так как Барселона не оставила за собой право продления контракта, сделав выбор в пользу клаусулы в 200 млн евро при подписании первого профессионального договора с собственным воспитанником.