Испания

Команда в текущем сезоне находилась на грани вылета из Примеры.

Испанский Хетафе завершил сезон-2020/21 на 15-й позиции в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего на четыре очка. Этого оказалось достаточно для того, чтобы работа Хосепа Бордаласа Хименеса вместе с командой была завершена по обоюдному соглашению сторон, а на пост главного тренера "городские" в срочном порядке решили пригласить одного из бывших наставников своей новейшей истории.

58-летний Хосе Мигель Гонсалес Мартин дель Кампо, более известный как Мичел, руководил командой с 2009 по 2011 год, проведя у ее руля 101 поединок, в которых набирал 1,38 очков за игру в среднем.

Стоит отметить, что испанский специалист находился без работы в течении последнего сезона, а до этого руководил мексиканским Пумас в сезоне-2019/2020.

Наибольшим достижением в тренерской карьере Мичела являются два кряду чемпионских титула с греческим Олимпиакосом (2012/13, 2013/14), которые также сопровождались завоеванием Кубка Греции (2012/13).