Испания

Переход аргентинского футболиста в каталонский клуб все ближе.

Финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2020/21 против лондонского Челси имел особый подтекст для нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, так как это была его последняя игра в футболке "горожан" в карьере профессионального футболиста. К сожалению, для аргентинца, 13 минут на поле ему не хватило для того, чтобы помочь партнерам отыграть пропущенный в конце первого тайма мяч (0:1).

Манчестер Сити — Челси 0:1 Видео гола и обзор матча

Уже после финального свистка Антонио Матеу Лаоса, можно считать, что 32-летний форвард стал свободным агентом, и теперь в полном праве вести полноценные поиски нового места работы.

Поскольку Агуэро уже неоднократно связывали с возможным трансфером в каталонскую Барселону, то совершенно не вызывает удивления информация от итальянских журналистов Николо Скиры и Фабрицио Романо, согласно которой аргентинец уже сегодня, 30 мая, пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с "сине-гранатовыми".

Сообщается, что соглашение будет рассчитано до 2023-го года.

Подошедший к завершению сезон Агуэро ознаменовал 20-ю появлениями на футбольном поле, в течении которых отличился шестью забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.