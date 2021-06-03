Испания

Боснийский полузащитник недоволен свои положением в команде.

Кадровая чистка внутри каталонской Барселоны, связанная с желанием тренерского штаба Рональда Кумана привести команду в соответствие собственной стратегии, а также финансовым кризисом в стане "блаугранас", далеко не всегда может играть не на руку самим футболистам.

В частности, получивший мало игровой практики в минувшем сезоне боснийский полузащитник Миралем Пьянич намерен воспользоваться ситуацией для того, чтобы запросить у клуба право на трансфер.

31-летний футболист осенью прошлого года совершил переход из туринского Ювентуса, в рамках своеобразного обмена на бразильского полузащитника Артура, который отправился в направлении "бьянконери", однако за футбольный год сумел отыграть лишь 1285 минут, которые растянулись на 30 поединков.

По окончании сезона футболист ожидал, что он сможет добиться встречи с главным тренером Рональдом Куманом, на которой хотел бы поднять вопрос своего будущего в коллективе "блаугранас". Однако, нидерландец так и не пошел на контакт со своим подопечным, о чем сообщает журналистка каталонского радио Radio Catalunya Лая Тудель.

Исходя из этого, Пьянич принял решение обратиться к руководству клуба с просьбой о трансфере, если в ближайшее время Рональда Кумана не сместят с занимаемой им должности.

Стоит отметить, что у боснийца есть еще три года действующего контракта с клубом, а его трансферная стоимость оценивается в 28 млн евро.