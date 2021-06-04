Испания

Испанский фулбек может вернуться на родину.

Правый защитник Арсенала Эктор Бельерин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, 26-летний испанец входит в сферу интересов Атлетико, руководство которого уже успело обсудить с футболистом потенциальный переход.

При этом издание отмечает несколько вариантов событий, в ходе которых переезд Бельерина в Мадрид все-таки может состояться.

Атлетико придется в любом случае расстаться со своим правым защитником Кираном Триппьером. Либо "матрасники" предложат Арсеналу обмен англичанина на Бельерина, либо попытаются продать своего игрока в Манчестер Юнайтед, а на его место уже оформить трансфер испанского фулбека "канониров".

В минувшем сезоне Бельерин провел за Арсенал 35 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 4 результативные передачи.

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