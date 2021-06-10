Испания

Вратарь Атлетико получит награду по итогам минувшей кампании в чемпионате Испании.

Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак признан лучшим футболистом минувшего сезона в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В кампании-2020/21 словенский голкипер помог своей команде завоевать чемпионство. Этот титул стал для "матрасников" 11 в истории и первым с 2014 года.

В минувшем сезоне Ян Облак провел все 38 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 25 голов. Нельзя не отметить, что 18 из этих игр словенец отстоял на ноль.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.