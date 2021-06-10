Испания

Испанский фулбек высказался об уходе уругвайца в Атлетико в сентябре 2020 года.

Крайний защитник Барселоны Хорди Альба остался недоволен решением руководства Барселоны расстаться с нападающим Луисом Суаресом в сентябре 2020 года. Уругваец перешел в мадридский Атлетико, с которым в итоге стал чемпионом Испании сезона-2020/21.

"Луис Суарес многое дал Барселоне, а мы, грубо говоря, отдали его прямому конкуренту — мадридскому Атлетико. И в итоге они стали чемпионами".

"Мне это не понравилось. Где вы найдете еще такого форварда? Было сказано много всяких гадостей, вещей, не имеющих подтверждения. Атмосфера при Суаресе была отличной, он отлично вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность", — приводит слова Альбы Cadena Ser.

В минувшем сезоне Луис Суарес провел в футболке мадридского Атлетико 32 поединка в рамках Ла Лиги, в которых он забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.

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