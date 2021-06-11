Испания

Предложение "матрасников" в размере 20 млн евро не устроило итальянский клуб.

Атакующий полузащитник Удинезе Родриго Де Пауль по-прежнему является главной трансферной целью мадридского Атлетико в нынешнее межсезонье, однако достичь соглашения с итальянским клубом "матрасникам" по-прежнему не удалось.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, чемпион минувшего сезона Испании предложил за 27-летнего аргентинца 20 миллионов евро, однако Удинезе требует как минимум 40 миллионов евро.

Атлетико может выручить дополнительные средства с продажи своего правого защитника Кирана Триппьера в Манчестер Юнайтед, которого боссы мадридского клуба также оценивают в 40 миллионов евро. При этом утверждается, что Атлетико не горит желанием расставаться с английским фулбеком.

Что касается Родриго Де Пауля, в минувшем сезоне Серии А он провел за Удинезе 36 поединков, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

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