Испания

Нападающий сборной Нидерландов окончательно определится с местом работы сразу после игры против Украины на Евро-2020.

После объявления о расставании со французским Лионом по итогу сезона-2020/21, нападающий Мемфис Депай провел непродолжительные переговоры с каталонской Барселоной о возможном переходе в стан "блаугранас", однако точка в данном диалоге все еще не была поставлена.

Однако, как сообщает испанское издание El Mundo Deporivo, в Барселоне витают крайне оптимистичные настроения относительно успешного закрытия сделки по нидерландскому футболисту уже в ближайший понедельник, 14 июня.

При этом, источник справедливо отмечает, что перед срывом переговоров о трансфере полузащитника Жоржиньо Вейналдума у Барселоны также был высокий уровень взаимопонимания с представителями футболиста, однако в итоге он оказался во французском Пари Сен-Жермен.

С другой стороны, уже точно известно, что Депай отказывался от предложений, поступавших со стороны все тех же "красно-синих", миланского Интера и туринского Ювентуса, поэтому вероятность успешных переговоров по его трансферу значительно выше.

Требованиями со стороны футболиста являются трехлетнее соглашение и присутствие Рональда Кумана на посту главного тренера команды, а ключевым моментом для Барселоны по-прежнему остается отсутствие торгов за любого футболиста, которого они намерены пригласить в свой состав.

Отметим также, что, в случае заключения сделки, презентация Депая будет отложена до момента окончания выступлений его национальной сборной на чемпионате Европы-2020, согласно требованию наставника "оранье" Франка де Бура.

В прошлом сезоне Мемфис провел за французский Лион 40 матчей, в которых оформил 22 забитых мяча и 12 раз отдавал голевую передачу.

На данный момент в лагере своей национальной команды Депай готовится к матчу против Украины, который состоится 13 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.