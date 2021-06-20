Нидерландский нападающий поделился эмоциями после трансфера.
Мемфис Депай, getty images
20 июня 2021, 01:09
Барселона подтвердила, что Мемфис Депай будет защищать ее цвета в ближайшие два сезона.
Сам же нидерландский футболист прокомментировал переход в своем официальным твиттер-аккаунте, отметив, что сбылась его большая детская мечта.
"Большая детская мечта. Большая мечта. Очень вдохновлен тем, что присоединился к своей новой команде".
В прошлом сезоне Мемфис провел за французский Лион 40 матчей, в которых оформил 22 забитых мяча и 12 раз отдавал голевую передачу.
Напомним, что Депай получал предложения от ПСЖ, Интера и Ювентуса, но выбрал Барселону.