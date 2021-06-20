Испания

Нидерландский нападающий поделился эмоциями после трансфера.

Барселона подтвердила, что Мемфис Депай будет защищать ее цвета в ближайшие два сезона.

Сам же нидерландский футболист прокомментировал переход в своем официальным твиттер-аккаунте, отметив, что сбылась его большая детская мечта.

"Большая детская мечта. Большая мечта. Очень вдохновлен тем, что присоединился к своей новой команде".

В прошлом сезоне Мемфис провел за французский Лион 40 матчей, в которых оформил 22 забитых мяча и 12 раз отдавал голевую передачу.

Напомним, что Депай получал предложения от ПСЖ, Интера и Ювентуса, но выбрал Барселону.