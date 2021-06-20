Испания

"Великаны" оказались сильнее Жироны в финале плей-офф за повышение в классе.

Завершился ответный поединок финала плей-офф за выход в испанскую Ла Лигу, в котором Жироне противостоял Райо Вальекано.

Первая встреча этих команд завершилась победой жирондинцев со счетом 2:1, однако этот результат оставлял "великанам" шансы на повышение в классе.

В первом тайме футболистам Райо Вальекано удалось совершить камбэк и дважды поразить ворота соперника, а авторами голов стали Альваро Гарсия и Оскар Трехо.

Несмотря на то, что Райо остался в меньшинстве на 56-й минуте ввиду красной карточки Эмилиано Веласкеса, подопечным Андони Ираолы все-таки удалось сохранить удовлетворительный для себя результат (2:0) и обеспечить себе участие в Ла Лиге в следующей кампании.

Помимо Райо Вальекано, из Сегунды повысились в классе Эспаньол и Мальорка. В матче против Жироны ворота "великанов" защищал Лука Зидан, являющийся сыном бывшего главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана.

Жирона — Райо Вальекано 0:2 (первый матч — 2:1)

Голы: Альваро Гарсия, 7, Трехо, 45+2

Эмилиано Веласкес (Райо Вальекано) удален с поля на 56-й минуте.