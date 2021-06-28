Испания

Футболист уже давно чувствовал дискомфорт.

Нападающий сборной Португалии и мадридского Атлетико Жоао Фелиш выбыл на два месяца из-за травмы.

Футболист первого июля перенесет операцию на лодыжке. Об этом сообщает издание Marca.

Боль в лодыжке беспокоит Фелиша уже долгое время. Однако он не хотел делать операцию раньше, так как Атлетико боролся за чемпионство в Ла Лиге и накануне было Евро-2020.

После вылета португальской сборной Фелиш решил до конца устранить проблему. Два месяца — предварительный срок восстановления португальца.

В минувшем сезоне Фелиш провел за Атлетико 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач.

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