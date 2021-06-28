Футболист уже давно чувствовал дискомфорт.
Жоао Фелиш, Getty Images
28 июня 2021, 19:59
Нападающий сборной Португалии и мадридского Атлетико Жоао Фелиш выбыл на два месяца из-за травмы.
Футболист первого июля перенесет операцию на лодыжке. Об этом сообщает издание Marca.
Боль в лодыжке беспокоит Фелиша уже долгое время. Однако он не хотел делать операцию раньше, так как Атлетико боролся за чемпионство в Ла Лиге и накануне было Евро-2020.
После вылета португальской сборной Фелиш решил до конца устранить проблему. Два месяца — предварительный срок восстановления португальца.
В минувшем сезоне Фелиш провел за Атлетико 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач.
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