Испания

Диего Симеоне практически не задействовал форварда по ходу сезона.

Согласно сообщению на официальном сайте Хетафе, клубу из пригорода Мадрида удалось договориться с мадридским Атлетико о переходе нападающего Витоло на правах арендного соглашения.

31-летний испанский форвард по ходу прошедшего сезона редко попадал в поле зрения главного тренера команды Диего Симеоне, поэтому вышел на поле всего в 15 матчах (454 минуты), отличившись при этом одной результативной передачей.

Характерно, что "городские" намеренно акцентировали внимание в своем сообщении о данном трансфере на том факте, что игрок прибыл в клуб без прохождения медицинского обследования.

Стоит отметить, что это вряд ли связано с каким-либо повреждением у футболиста, так как в сезоне-2020/21 он пропустил всего две игры из-за травмы подколенного сухожилия еще в ноябре 2020-го года.

Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон, а возвращению в стан "матрасников" Витоло получит статус свободного агента.