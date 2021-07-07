"Сине-гранатовые" также получат 10% от следующей продажи футболиста.
Серджио Акиеме, FC Barcelona
07 июля 2021, 20:53
Барселона на своем официальном сайте объявила об уходе защитника Серджио Акиеме в Альмерию на постоянной основе.
На продаже 23-летнего левого защитника "сине-гранатовые" заработали 3,5 миллиона евро. Также каталонский гранд получит 10% от суммы следующего трансфера.
Серджио Акиеме в прошлом сезоне выступал за Альмерию на правах аренды, проведя 40 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с новым "старым" клубом рассчитан до лета 2026 года.