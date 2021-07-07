Испания

"Сине-гранатовые" также получат 10% от следующей продажи футболиста.

Барселона на своем официальном сайте объявила об уходе защитника Серджио Акиеме в Альмерию на постоянной основе.

На продаже 23-летнего левого защитника "сине-гранатовые" заработали 3,5 миллиона евро. Также каталонский гранд получит 10% от суммы следующего трансфера.

📣 OFICIAL | Hemos ejecutado la opción de compra de @sergioakieme.



🔴⚪️ Akieme será jugador Rojiblanco hasta 2026.#AkiemeRojiblanco pic.twitter.com/gBpmLvncj8 — UD Almería (@U_D_Almeria) July 7, 2021

Серджио Акиеме в прошлом сезоне выступал за Альмерию на правах аренды, проведя 40 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с новым "старым" клубом рассчитан до лета 2026 года.