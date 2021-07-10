Испания

Каталонцы оставили за собой часть прав на игрока.

Согласно информации на официальном сайте каталонской Барселоны, полузащитник Карлос Аленья, который является воспитанником клуба, продолжит карьеру в Хетафе.

Стоит отметить, что 23-летний футболист провел прошлый сезон в аренде в составе "городских", после чего, по возвращению в "блаугранас", осознал, что не входит в планы Рональда Кумана.

Коллектив из пригорода Мадрида заплатил за Аленья около 5 млн евро, однако Барселона оставила за собой право получить 50% от стоимости возможной будущей перепродажи, возможность обратного выкупа, а также право отказать любому потенциальному покупателю по первому предложению.

Контракт игрока рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне испанский полузащитник сыграл 27 матчей, в которых по два раза отличился забитыми мячами и результативными передачами.