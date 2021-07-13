Испания

Однако расставаться с внушительными суммами клуб не готов.

Триумфатор минувшего розыгрыша Лиги Европы УЕФА, испанский Вильярреал, в текущее трансферное окно был поставлен в достаточно неприятное положение необходимостью искать форварда на замену колумбийскому нападающему Карлосу Бакка, который принял решение завершить отношения с клубом.

Главным приоритетом "желтой субмарины" сразу был отмечен нападающий Валенсии Гонсало Гедеш, однако запросы "летучих мышей" оказались неподъемными для Вильярреала, поэтому клуб был вынужден отказаться от игрока соседей по автономному сообществу.

Впрочем, скауты команды достаточно быстро подыскали другой перспективный вариант — нападающего английского Борнмута Арно Данжума Груневелда, который в прошлом сезоне за 37 матчей отличился 17-ю голами и восьмью голевыми передачами.

Стоимость 24-летнего нидерландского футболиста порталом Transfermarkt оценена в 15 млн евро, при условии истекающего через три года контракта.

Запасным вариантом для Вильярреала в данной ситуации будет являться игрок гельзенкирхенского Шальке Амин Арит, цена на которого была снижена после вылета "кобальтовых" из немецкой Бундеслиге по итогам минувшего сезона.